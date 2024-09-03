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亞大籃錦標賽》台灣隊開門紅 大勝印度

2024/09/03 05:30

健行科大劉丞勳昨攻下全隊最高27分。（大專體總提供）健行科大劉丞勳昨攻下全隊最高27分。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕第7屆亞洲大學男子籃球錦標賽昨在台北市立體育館點燃戰火，台灣隊首戰以113：66擊敗印度大學聯隊搶下開門紅，進帳小組賽首勝。

本次台灣隊以UBA冠軍球隊政治大學為班底，加入健行科大、台灣藝大、國立體大、台灣體大等好手，並由帶領政大拿下4連霸的總教練陳子威執掌兵符，團隊上週在籃協舉辦的跨聯盟邀請賽以賽代訓，磨合團隊默契。

面對實力有段差距的印度隊，台灣打完上半場就取得65：32大幅領先，終場以47分差毫無懸念告捷，陳子威指出，由於對印度隊陌生，只能藉由賽前觀察狀況，昨天這場比賽主要希望讓選手找回競技狀態，全力瞄準明天與南韓檀國大學之戰。

劉丞勳攻下全隊最高27分

來自健行科大的劉丞勳昨攻下全隊最高27分，延續在跨聯盟比賽的好手感，他卻自評表現「有待加強」，還有許多地方需要修正，希望團隊藉由今天休兵日再提升狀態，「南韓隊球風很快，我們必須做好調整應對。」

找回競技狀態

明戰南韓檀國大學

亞大籃繼2016年於蒙古舉行後，暌違8年再度舉行，台灣隊每屆都能闖入決賽，曾在2010年第3屆奪冠，本屆賽事盼以地主之姿留下冠軍。

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