PLG》李家慷扮「刺客」 開幕戰斬勇士

〔記者林岳甫／台北報導〕帶著在東亞超級籃球聯賽旗開得勝的氣勢，桃園領航猿昨在PLG開幕戰打出團隊籃球，加上李家慷第四節連飆兩顆三分球，最終以84：74打敗地主富邦勇士。

第四節連飆兩顆三分球

PLG本季從6隊變成4隊，上季冠軍新北國王也轉戰台灣職籃大聯盟（TPBL），開幕戰由人氣最旺的富邦勇士對決上季亞軍領航猿。

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領航猿23日在南韓客場打敗水原音速彈休2天就迎來開幕戰，但球員沒有喊累，昨各司其職，雖然進攻不靈光，但防守很到位，總教練卡米諾斯對子弟兵表現很滿意，進攻不順就把防守強度拉高，成為獲勝關鍵。

領航猿洋將布依德斬獲全隊最高的19分，葛拉漢進帳15分，伯朗10分，本土一哥盧峻翔15分。李家慷扮演刺客，第四節連續命中2顆三分球，助隊擴大領先並重創勇士士氣。他透露，沒想過個人表現要多好，最重要是打出團隊籃球，用各種方式幫助球隊贏球。

野獸沒發威 莫巴耶又傷

上季無緣季後賽的勇士，本季將洋將陣容打掉重建，網羅具5年NBA資歷的漢米爾頓及新面孔沃特斯、威希，但團隊默契有待提升，全隊僅送出16次助攻還發生22次失誤，另外三分球28投僅3中。執行教練吳永仁坦言，輸在進攻狀況太差、失誤太多。

42歲的「野獸」林志傑昨拋出本季打完應該會退休的震撼彈，他對自己開幕戰表現不滿意。輸掉首戰的勇士還傷了狀元外籍生莫巴耶，今天對高雄鋼鐵人之戰得設法振作。

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