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TPBL》林家兄弟47分 合力宰獅

2024/10/27 05:30

國王林書豪（中）率隊痛宰攻城獅。（TPBL提供）國王林書豪（中）率隊痛宰攻城獅。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕只剩9人可應戰的新北國王，昨靠「林家兄弟」林書豪、林書緯合拿47分，共有7人得分達雙位數的團隊火力，以122：93痛宰新竹攻城獅，收下TPBL開季2連勝。

國王林書緯（右）表現不遑多讓。（TPBL提供）國王林書緯（右）表現不遑多讓。（TPBL提供）

遇傷兵潮 2板凳馳援

國王碰到傷兵潮，且3天前才打完東超，主力李愷諺、曼尼高都輪休，儘管人力吃緊，團隊火力依舊兇猛，尤其第二節在林書豪9分、5助攻的帶頭下，打出一波38：16的狂暴攻勢奠定勝基，全場最多領先達31分。

國王投籃命中率高達55.7％，陳俊男躍上先發拿12分，蘇培凱也進帳11分，讓教練萊恩力讚，他表示，雖兩人過去都坐板凳居多，但在場上充分展現苦練成果。陳俊男說：「我時刻把自己準備好，上去就是做一樣的事，邁入生涯第4季也希望自己今年能有所突破。」而蘇培凱也說上季剛加入國王時，儘管沒上場還是埋頭苦練，希望有機會就能好好把握。

林書豪、林書緯、李愷諺等主力都超過30歲，本季又得同時打TPBL、東超，國王想維持戰績得有更多年輕球員挺身而出，而萊恩也透露，11月賽事較少，傷兵可望陸續回歸。

高國豪熄火 僅拿2分

攻城獅防守薄如蟬翼，火力也不如國王，得分集中在洋將身上，克拉的28分最高，本土一哥高國豪10投1中僅拿2分，球隊也吞開季2連敗。

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