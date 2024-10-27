開季前2戰贏77分 勇士寫紀錄

勇士希爾德開季前兩場共進12顆三分球，改寫隊史。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士新同學希爾德延續開幕戰好手感，昨又飆進7顆三分球，加上柯瑞第三節主宰戰局，最終以127：86痛宰爵士，快意收下開季2連勝，開季前兩戰共贏對手77分也創下紀錄。

生涯累積砍進1936顆三分球的希爾德，頂替K.湯普森離隊空缺，來到勇士後他的任務就是「球來就投」，昨他板凳出發於上半場三分球7投6中，狂轟24分，昨斬獲20分的柯瑞第三節獨拿13分，勝負提前定調。

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希爾德又飆7顆三分球

希爾德只打不到20分鐘，就14投10中，包括三分球9投7中，轟下全隊最高27分，他在新東家前兩場共進12顆三分球，不僅是史上最強，也超越柯瑞、K湯共同保持的隊史紀錄11顆。勇士主帥柯爾大讚希爾德充滿能量，「他很快就融入團隊，又很符合我們的特性。」

勇士開幕戰大勝拓荒者36分，昨狂電爵士41分，兩戰淨勝77分，超越2017年拓荒者66分，寫聯盟新紀錄。

湖人射日 開季2連勝

西部另一場，湖人在首節雖然打得荒腔走板，但很快就收復失土，A.戴維斯攻下35分、詹姆斯21分、里維斯26分，終場以123：116逆轉太陽，也是自2010年後首次開季2連勝。

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