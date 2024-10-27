海碩盃》不敵日美混血悍將 曾俊欣4強止步

曾俊欣4強止步。（記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕曾俊欣昨於台北海碩男網挑戰賽，以3：6、4：6不敵日美混血悍將丹尼爾太郎，「台灣一哥」單打4強止步，仍締造近8年來地主最佳戰績。

「對方狀態很好，接發球非常積極，底線對抽也帶給我壓力。」面對191公分的丹尼爾太郎，體型吃虧的曾俊欣陷入苦戰，北市網球中心室內硬地開賽就遭第2種子強敵破發，形成0：3落後，儘管第4局化解5個被破發點，順勢回破連趕2局，只不過第6局又失守，追趕不成讓出首盤。

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東道主第4種子次盤試圖反撲，但第6局錯失破發機會，士氣頓挫反遭經驗豐富的丹尼爾太郎突破，直落二吞敗，目前世界排名125的曾俊欣表示：「主場出賽加上熱情球迷加油，讓我獲得更多力量，可惜沒把握住機會。這週發球和體能都有進步，希望季末爭取重返百大。」

曾俊欣3連勝首闖海碩盃4強，追平退役名將盧彥勳2016年成績，由於戰功彪炳的前輩還曾於2013、14年締造二連霸，這也成為他挑戰的目標之一，「盧哥是我們年輕選手學習效法的典範，明年會再參賽，期許表現更上層樓。 」

丹尼爾太郎4連勝

今強勢搶冠

至於丹尼爾太郎4連勝且1盤未失，強勢晉級今日冠軍戰，對手為今年5月華國三太子盃掄元的澳洲第3種子沃爾頓。

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