12強賽戰力洗牌 古林這題難解

古林睿煬辭退12強賽。（資料照）

與另2投辭退 2投1野遞補

黃子鵬去年經典賽表現沉穩，屬大賽型投手。

（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕12強賽台灣隊投手戰力拉警報！原定扛王牌重任的古林睿煬，與潘文輝、邱浩鈞受疲勞和傷勢影響，昨向國家隊辭退，由郭俊麟、黃恩賜、曾頌恩遞補參賽，投手陣容無論先發或牛棚都存在隱憂，11月13日起台灣隊迎戰各國列強面臨極大考驗。

響尾蛇3A林昱珉成為投手陣容唯一旅外球員。

（取自小聯盟官網）

林昱珉、黃子鵬

12強賽台灣隊28人名單

共組左右護法

台灣大賽前天落幕後，中信兄弟和統一獅入選12強賽的國手將於今晚報到，明天在大巨蛋展開第二階段集訓，後天28人全員到齊，屆時舉行開訓典禮。

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攤開台灣隊名單，先發輪值由21歲旅美左投林昱珉扛頭號王牌，他在響尾蛇小聯盟體系只花3年就從新人聯盟升上3A，被看好未來攻上大聯盟，季後他在亞利桑那秋季聯盟出賽3場共投9局飆9K，防禦率3.00。在古林因傷辭退後，樂天桃猿側投黃子鵬就成為台灣隊倚賴的先發投手，本季戰績5勝7敗、防禦率3.51，去年經典賽和台灣大賽都有亮眼表現，大賽抗壓性獲好評。

台灣隊先發輪值還包括郭俊麟、江國豪和左投陳柏清，本季郭俊麟防禦率4.74，江國豪4.99，每局被上壘率都超過1.50，陳柏清102局投球送出53次四死球，3人各有隱憂，和上屆12強賽江少慶、張奕、胡智爲和吳昇峰共組先發輪值相較，整體戰力有落差。

台灣隊做出「3投換2投1野」的球員更動，意味投手減為13人，牛棚剩吳俊偉等6名右投和陳冠宇、王志煊2名左投。球界人士評估，台灣隊牛棚戰力不足，也缺乏可投長中繼的投手，屆時調度考驗教練團智慧。

陳韻文回穩

補強牛棚添籌碼

原陷低潮的中職救援王陳韻文上月初下二軍「重開機」後，在季後賽大復活，季後挑戰賽和台灣大賽總計投5局被敲2安，飆7K無失分，由於28人名單仍可異動，或許可將近況絕佳的陳韻文納入名單提升牛棚強度。

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