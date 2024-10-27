G5前一通電話 台灣隊要曾頌恩

台灣大賽MVP曾頌恩成為12強台灣隊新砲手。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕24歲的「魚住」曾頌恩今年第一次打台灣大賽就榮獲大賽MVP，成為中信兄弟封王功臣，他的長打魅力吸引12強賽台灣隊教練團和選訓委員目光遞補參賽，生涯初嘗一級國際賽事滋味。

台灣大賽MVP

挺進12強賽

曾頌恩在台灣大賽5戰敲11安，包含2轟和7分打點，打擊率5成24，更在封王戰前夕接到遞補進12強賽國家隊的電話，還跟本報透露當下心情，「接到電話滿開心的，心想這是難得機會，沒有拒絕的想法，想去挑戰看看。」

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2022年U23世界盃曾頌恩扛台灣隊第4棒，累計打擊率3成18，如今將征戰12強賽，他表示，這次比賽層級更高，強度完全不同，就跟第一次打台灣大賽一樣，12強賽也是未知的領域，不管結果好壞，就是盡己所能表現。

展望12強，曾頌恩說，「打完例行賽和台灣大賽，身體累積大小傷勢，但我想在國際賽跟各國投手較量，用挑戰的心態對決，看他們為何如此頂尖。」

曾頌恩棒球路曲折，在平鎮高中兩年苦無上場機會，一度感到自卑，自認棒球生涯應該就此結束，高三轉學到玉里高中，選擇棄投從打才破繭而出，到台東大學長打能力持續進化，當時球探評價他足以媲美洋砲，2019年選秀兄弟以第3輪指名選入，熬過無數低潮和傷痛，終於綻放光芒。

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