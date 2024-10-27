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失冠不「獅」意 磨出強韌內野

2024/10/27 05:30

獅開季湧現傷兵潮仍拿到上半季冠軍，可惜在台灣大賽搶冠失敗。（資料照）獅開季湧現傷兵潮仍拿到上半季冠軍，可惜在台灣大賽搶冠失敗。（資料照）

統一獅在台灣大賽不敵中信兄弟後，總教練林岳平將以12強台灣隊投手教練身分向國家隊報到，而檢視獅隊今年球季不但開幕戰先發二、游在開季1個多月都脫離戰線，洋將簽約數也是全聯盟最少，「餅總」實已帶出不簡單的球季。

今年中職回歸6隊，賽程堪稱史上最密集，也讓洋投輪替成為課題。除獅隊只簽5名洋投，其他球隊至少都找6人，中信更在大限前操作史無前例的「單週5洋」，促進洋將競爭之餘，德保拉帶著生涯單季最少局數進台灣大賽，成功扮演輪值台柱。獅隊則未能針對羅昂找更好備案，布雷克受傷後，只能靠這位年近不惑的老將撐大賽輪值。

獅隊內野手林祖傑在G2攻守俱佳奪下MVP，也象徵玉木朋孝來台第2年的成果，他雖尚未帶出金手套球員，但在主力二游早早報銷之際，陳重廷、許哲晏和林祖傑都適時獨當一面。玉木對球員的訓練嚴格，苛刻發言也很刺耳，但將這3人從易被失誤擊倒的替補「磨」成主力。

例行賽已完全燃燒的陳重廷，在台灣大賽表現機會有限，但對於今年突破，最感謝教練周廣勝和玉木朋孝；林祖傑也說練習就要當比賽，不管先發板凳，上場就要做好基本。

明年可能沒古林

土投邁入重建期

不像獅隊野手已成型，土投恐將進入重建期，明年本土輪值不但可能失去古林睿煬，若胡智爲又無法走出今年低潮，勢必要依賴3名先發洋投，對本土牛棚是大考驗。（記者龔乃玠）

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