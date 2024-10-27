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佛里曼再見滿貫砲 大谷長打記小功

2024/10/27 05:30

世界大賽首戰就打出延長賽，10局下滿壘2人出局，道奇佛里曼咬中第1球開轟，一棒逆轉洋基。（歐新社）世界大賽首戰就打出延長賽，10局下滿壘2人出局，道奇佛里曼咬中第1球開轟，一棒逆轉洋基。（歐新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕道奇隊佛里曼昨在延長第10局擊出世界大賽史上首發再見滿貫砲，率隊戲劇性以6：3逆轉洋基，系列賽旗開得勝。看見MVP三連星隊友的震撼一擊，大谷翔平都直呼，「他用最棒的全壘打，用最讚的方式拿下勝利！」

世界大賽首戰道奇在延長賽第10局逆轉洋基，全隊欣喜若狂衝進場慶祝。（美聯社）世界大賽首戰道奇在延長賽第10局逆轉洋基，全隊欣喜若狂衝進場慶祝。（美聯社）

大谷昨未能突破洋基王牌柯爾，3打數無安打，但在8局挺身而出，擊出射牆的二壘安打，再靠洋基失誤溜上三壘，貝茲高飛犧牲打送回追平分，才將戰局逼至延長賽。道奇總教練羅伯斯直呼，大谷的長打太重要，為球隊帶來氣勢。

道奇10局驚奇

山本由伸今拚連勝

洋基10局上單局3盜，靠小球戰術攻下超前分，10局下眼看差1個出局數收下勝利，佛里曼卻擊出再見滿貫轟逆轉。得知是世界大賽史上第1支，他直呼，「這太酷了，就像你5歲時在後院打棒球時所夢想的場景。」

過去7戰4勝制季後賽，先拿首勝的球隊奪冠機率高達65%，道奇今早推派山本由伸先發強碰洋基羅冬，他曾在例行賽7局無失分宰制過洋基，卻絲毫不敢鬆懈，認為陣容不太一樣，又在世界大賽這種特別的舞台，沒那麼簡單，「但我會盡我所能。」

山本由伸在世界大賽先發，成為2007年松坂大輔、2017年達比修有後日投第3人，和洋基主砲賈吉的對決令人關注。賈吉評價，山本心理層次強韌，完成度又高，「才在大聯盟投第一年，已是球界最好投手之一。」

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