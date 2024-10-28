TPBL》趁林書豪不在 特攻狙殺國王開胡

特攻新洋將葛瑞飛（左）貢獻26分，率隊在「新北內戰」擊敗國王，例行賽首勝開張。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕上季分屬不同聯盟的兩支新北市球隊，昨迎來在TPBL的首度交鋒，特攻靠著新洋將葛瑞飛26分領軍，以及對方當家球星林書豪高掛免戰牌之下，以99：98險勝國王，例行賽首勝開張。

謝亞軒擺脫前役只拿5分的低迷，昨外線6投3中、挹注11分、6籃板、5助攻。

（記者陳志曲攝）

國王僅8人應戰

上半場還領先

新莊體育館昨湧入3568名球迷見證新聯盟史上首場「新北內戰」，開季遇到傷兵潮的國王賽前傳壞消息，林書豪抵達球場熱身後，發現背部不適，經過治療及評估後，確定無法上陣，也讓國王只有8名可用之兵。

請繼續往下閱讀...

特攻沒能把握國王人手不足的劣勢，上半場打完還陷入44：50落後，易籃後提升專注度，第三節打出38：25的攻勢，並在末節擋住國王反撲，驚濤駭浪開胡。

贏得驚險

李逸驊：幸好中場回穩

特攻總教練李逸驊坦言，球隊在人數、體能上佔優勢，但上半場卻沒能表現出來，所幸在經過中場提醒後，找回進攻火力。主力射手謝亞軒擺脫前役只拿5分的低迷，外線6投3中、挹注11分、6籃板、5助攻，他認為，此役雖然贏球，但內容不盡理想，對球隊而言是警訊，必須加以改進。

國王昨以強森20分最佳，林書緯也有19分、9籃板、8助攻的全能演出，蘇士軒飆進3顆三分彈，貢獻15分、6籃板。

國王上週三在東超吞下敗仗，經過週末2連戰後，30日又要在主場迎戰夢想家，傷兵滿營又面臨密集賽程，主帥萊恩表示，團隊超過一半戰力都受傷，只能讓球員好好休息、治療，包括林書豪下一戰是否能回歸也都仍是未知數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法