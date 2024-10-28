PLG》吳永盛復活 勇士痛擊鋼鐵人

吳永盛（右）轟進4顆三分球，攻下16分，助勇士打敗鋼鐵人。（記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕當場上工作變單純，沉寂許久的吳永盛終於甦醒，昨他在和平籃球館砍進4顆三分球，攻下16分，隊友也有5人得分雙位數，富邦勇士以108：93打敗「娃娃兵」鋼鐵人，收下本季首勝。

吳永盛生涯最高分是在夢想家時期17分，但他上季加入勇士後定位不明，整季僅2場得分雙位數，且才砍進13顆三分球，創下生涯最慘表現。

請繼續往下閱讀...

9投6中包括4記三分球

吳永盛昨突破低潮，下半場每顆三分球都造成鋼鐵人重傷害，全場9投6中包括4記三分球，打出穿上勇士戰袍代表作。吳永盛坦言，過去場上想做太多事情，休季期間有和執行教練吳永仁討論過，上場就專注於防守，把工作變得單純一點並努力把球投進。

除了吳永盛，勇士洋將沃特斯23分、12籃板，漢米爾頓17分，威希14分、17籃板，新同學主控陳又瑋10分和外籍生石博恩16分，為吳永仁打下執教首勝，他也感謝球員的努力。

鋼鐵人本季打掉重練，上季球員剩丹尼爾、劉承彥，其他人皆透過今年選秀或自由市場、交易而來，團隊堪稱「娃娃兵」，本土年紀最長李威廷才25歲。

鋼鐵人洋將艾賽亞25分、10助攻，陳范柏彥17分、外籍生馬克斯17分，普萊斯12分，最終還是吞下首敗。總教練邱大宗坦言，這批「青年軍」場上拚勁夠，對整體表現算滿意，輸球就回去繼續練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法