39歲詹皇飆大三元 湖人3連勝

39歲的詹姆斯飆32分、14籃板、10助攻締造大三元。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕連兩天出賽的39歲「大帝」詹姆斯體能絲毫不受影響，昨他不僅完成本季首度大三元，並在第四節獨拿16分，率隊以131：127逆轉國王，紫金大軍14年來首度開季3連勝。

連兩天出賽

決勝節逆轉秀

年底就滿40歲的詹姆斯，近日放話在82場例行賽全勤，敬業態度令人欽佩。昨他前三節狀況一般，進入第四節照樣接管戰局，單節6投全進包括3顆三分球，並外帶6助攻，帶領紫金大軍末節44：33攻勢翻轉戰局。

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史上最老

單場30分+大三元

詹姆斯此仗32分、14籃板及10助攻，以39歲又301天，成為NBA史上最老單場30分以上且締造大三元的球員，最重要是他連兩天出賽，卻毫不受影響。詹姆斯表示，「前晚睡很好，賽前也有時間睡一下，當然主場球迷及隊友，使我更有動力。」

除了詹姆斯外，A.戴維斯進帳31分，開季連3場得分破30大關，也是他生涯首次戰勝國王明星前鋒沙波尼斯，終結遇上沙波尼斯10連敗的命運。

至於西部昨有兩位悲情人物，約基奇狂轟7顆三分球，斬獲41分，結果金塊以104：109不敵快艇，吞下2連敗，開季1勝難求；東契奇飆40分也白忙一場，獨行俠以102：114敗給太陽。

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