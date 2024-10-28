徐薇淩一桿進洞 職業生涯頭一回

徐薇淩在LPGA馬來亞銀行錦標賽最終輪，演出職業生涯首度一桿進洞。（資料照，取自徐薇淩FB）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕徐薇淩職業生涯首度一桿進洞！台灣旅外女將在LPGA馬來亞銀行錦標賽第4回合繳出68桿，總計低於標準15桿的273桿、並列第6名收尾，樂得剛滿30歲的她笑說：「終於加入一桿進洞俱樂部了。」

開心圓夢 並列第6收尾

徐薇淩今夏巴黎奧運並列第8，締造我國女將奧運最佳戰績，自2012年展開職業生涯的她，過去12年來、逾上百場賽事，從未打出一桿進洞，直到昨日總算圓夢。徐薇淩在121碼、標準3桿的第11洞，原本打算拿9號桿，由於前一人小白球下水，她決定改用8號鐵桿，擊球上果嶺落地一路奔向旗桿，最終直接入洞。

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「打出去時感覺滿好的，應該會距離洞口很近，沒想到就進了。」驚喜獵鷹的徐薇淩透露，一個月前和桿弟閒聊，才提到職業賽退休前一定要打出一桿進洞，沒想到如今就完成夢想。至於中國殷若寧以265桿、1桿之差贏得年度第3冠。

小潘PGA ZOZO賽第6

此外，旅美好手潘政琮週日在日本舉行的PGA ZOZO錦標賽繳出66桿，總計低於標準13桿的267桿、並列第6名，另位台將俞俊安推桿失常下滑至並列16；冠軍則為260桿的哥倫比亞好手艾查瓦里拉。

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