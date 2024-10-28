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中職自由市場5大咖 搶人大戰硝煙起

2024/10/28 05:30

中職自由市場浮現5大咖符合FA資格球星，平均年齡僅29.2歲，預料將掀起一波搶人大戰，圖為兄弟陳子豪。（資料照）中職自由市場浮現5大咖符合FA資格球星，平均年齡僅29.2歲，預料將掀起一波搶人大戰，圖為兄弟陳子豪。（資料照）

空前熱絡 均齡僅29.2歲

中職自由市場五大咖中職自由市場五大咖

〔記者倪婉君／台北報導〕中職自由市場今年空前熱絡，平均年齡僅29.2歲的五大符合自由球員（FA）資格球星已浮現，包括來自中信兄弟和樂天桃猿的4名野手陳子豪、詹子賢、朱育賢和林承飛，以及擁有史上最多救援紀錄的統一獅陳韻文，在最慢後天聯盟公告符合FA資格的名單後，「搶人大戰」即將展開。

統一獅陳韻文。（資料照）統一獅陳韻文。（資料照）

龍隊想搶兄弟「雙子」星

樂天桃猿朱育賢。（資料照）樂天桃猿朱育賢。（資料照）

味全龍昨舉行球迷感謝祭，陣中42歲球星林智勝就堪稱透過FA制度轉隊的經典範例，他在2016年以3年3600萬合約從Lamigo桃猿轉戰中信兄弟，就成為史上首次經由FA制度轉隊成功的第1人。林智勝也很好奇今年有哪些球員會行使，更希望球員能多去行使這項權利，他認為當年做的決定讓聯盟制度更完善，對職棒環境絕對是好事。

中信兄弟詹子賢，今年可行使FA權利。（資料照）中信兄弟詹子賢，今年可行使FA權利。（資料照）

中職自由球員制度過去為人詬病是符合FA資格的球員年齡偏大，加上轉隊費過高而導致乏人問津，但隨著2013年開放高中生選秀且在2022年實行自由球員分級新制後，情況有了變化。像今年可行使FA權利的陳子豪、林承飛和陳韻文都是高中畢業參加選秀，因此3人年齡都不到30歲，而A級自由球員的補償方式除球員年薪的125%作為全額轉隊費，另一是球員年薪的75%並提供1名球員給原球隊，B級球員則支付年薪的75%補償即可。

樂天桃猿林承飛。（資料照）樂天桃猿林承飛。（資料照）

5人中年齡最大的朱育賢僅32歲，全額轉隊費1050萬雖最高，但仍具市場行情，像龍隊就表明會評估具打擊火力的FA球員，兄弟詹子賢和陳子豪也都在考慮之列。至於林承飛年紀最輕僅27歲，還是兩屆游擊手最佳十人得主，全額轉隊費更是最低的600萬。

陳韻文被看好必搶人選

在季後賽大復活的陳韻文若行使FA，也勢必是搶手貨，才28歲就累積154次救援成功，是欠缺牛棚大將的球隊「必搶」人選。

去年35歲的陳俊秀也循FA途徑，從樂天桃猿轉戰中信兄弟，不僅得到合意薪資報償，今年更隨黃衫軍拿到個人生涯第6座總冠軍，是FA轉隊成功案例，也可能影響今年季後市場中幾位較年長的球員行使FA的想法。

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