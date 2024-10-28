道奇傷了大谷 G3劇本怎麼演?

大谷翔平（左）昨盜壘失敗受傷，初步檢查是左肩半脫臼，詳情還待後續檢查。（今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕取得世界大賽前兩戰勝利，道奇隊欣喜中難免帶著一絲擔憂，因為7局下、4:1領先時，試圖盜壘卻失敗的球星大谷翔平，因肩膀傷勢被迫提前退場接受治療，初步檢查結果是左肩半脫臼，而詳情還有待後續檢查。

盜壘失敗 左肩半脫臼

大谷例行賽59次盜壘成功，盜壘動作行雲流水，成功率極高，然而昨役不僅盜壘失敗，滑壘時撐地的左手明顯有異樣，大谷躺在地上表情痛苦，隨即在防護員陪同下進入休息室接受治療。賽後，道奇總教練羅伯斯對外說明大谷傷勢：「我們今、明兩天將持續測試，會有更明確的結論。但目前他的力量、活動範圍都是好的，所以我們很振奮。」

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羅伯斯說，由於尚未拿到MRI檢查報告，目前他還無法進一步推測，待詳細檢查報告出爐，才有下一步。雙方今天休兵，被問及明天若大谷翔平無法出賽，球隊有何備案規劃時，羅伯斯說：「目前還未討論到。」

隊友驚呆了 洋基也關心

大谷受傷當下，道奇隊休息室一片靜默，連洋基隊成員賽後也擔心。隊友艾德曼坦言：「看到棒球界最好的選手受傷，當然令人不愉快。希望他早日康復，我們會持續祈禱。」隊友T.赫南德茲則說，他相信大谷不會缺席，但若真的被迫休養，其他隊友會扛下繼續往前的責任。洋基球星賈吉也說，希望後續傳來的能是好消息。

大谷IG限動 還開山本玩笑

就在全球棒球迷一陣驚恐錯愕之下，大谷賽後幾小時在個人IG限時動態發文，但卻並非報平安，而是po出隊友山本由伸怒吼和幼獅露出牙齒吼叫的照片做比較，調侃山本由伸，讓球迷莞爾。有球迷表示，大谷還有心情開隊友玩笑，或許傷勢不重。

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