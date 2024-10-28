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12強賽被看扁 吉力吉撈：我們很厲害

2024/10/28 05:30

吉力吉撈．鞏冠表示，「這次12強賽我們很厲害，是其他球隊要擔心，而不是我們要擔心。」（記者王藝菘攝）吉力吉撈．鞏冠表示，「這次12強賽我們很厲害，是其他球隊要擔心，而不是我們要擔心。」（記者王藝菘攝）

霸喊「是其他球隊要擔心」

〔記者羅志朋／台北報導〕徐若熙、曾峻岳、劉致榮、陳柏毓、莊陳仲敖和宋家豪因故無法征戰12強賽，近日古林睿煬和潘文輝辭退，台灣隊投手戰力拉警報，網路上、球迷間，不少人不看好能打出佳績，不過吉力吉撈．鞏冠認為，每次一級國際賽事台灣隊都不被看好，「但這次12強賽我們很厲害，是其他球隊要擔心，而不是我們要擔心。」

吉力吉撈可望扛台灣隊4棒重任，對於遞補參賽的台灣大賽MVP曾頌恩，吉力吉撈說，「我一直很喜歡他的揮棒，打擊很積極，恭喜他拿下MVP，然後一起在國家隊打拚，贏球不是只靠一個人的力量，而是團隊努力的成果。」

劉基鴻成遺珠

激發前進動力

「龍狀元」劉基鴻本季首度拿到三壘金手套獎，9轟和43分打點在龍隊都僅次於吉力吉撈，被視為台灣隊遺珠，他說，「今年打得沒有很好，沒被選到反而讓我有前進的動力，代表自己還有不足的地方要加強。」

劉基鴻強調，目前持續練習，12強熱身賽也會出賽，尊重台灣隊教練團和選訓委員，能否入選不是他可控制的，能做的就是強化技術和身體素質，「如果有需要，我隨時都可以接受徵召。」

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