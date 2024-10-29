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2聯盟票房開打首回合 TPBL尬輸PLG

2024/10/29 05:30

TPBL上週強碰PLG開幕週，首度兩聯盟同時開打，TPBL票房略輸一籌。（資料照）TPBL上週強碰PLG開幕週，首度兩聯盟同時開打，TPBL票房略輸一籌。（資料照）

上週首度同時開打 PLG開幕戰吸票

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣籃壇今夏經歷動盪，原一度有望合併，最終仍宣告破局，分為7隊組成的台灣籃球大聯盟（TPBL）與重回4隊規模的PLG兩個聯盟，新聯盟19日率先於台中與高雄開打，上週末輪到PLG開幕戰在和平體育館舉行，強碰新北國王在新莊的主場開幕戰，兩聯盟迎來本季首度同時登場，場上比實力，場外比人氣。

新聯盟19日開季首戰端出林書豪率領新北國王作客高雄海神的戲碼，成功開出8156人票房，不過第二週強碰PLG開幕戰，人氣難免受到影響，該週4場賽事票房都未滿4千人。

TPBL由7隊組成，除有更多對戰組合，原屬不同聯盟球隊之間的對決也備受期待，不過話題度與人氣似乎仍有進步空間，新北國王主場首戰舉行冠軍戒頒發儀式，受到富邦勇士開幕戰影響，進場人數為3581人，第二戰則是史上首場「新北大戰」，由國王迎戰特攻，吸引3568人入場。副秘書長王志群指出，新聯盟今年剛成立，還有很多事情需要進步，也會持續聆聽各界與球迷的反饋，聯盟會努力把賽事做好。

PLG季末面臨球隊出走，勇士對決對上季亞軍桃園領航猿的開幕戰有6836人進場，27日交手鋼鐵人有6853入場，根據富邦球團公布，兩日票房、商品收入合計超過600萬台幣，不過勇士有傳奇球星林志傑加持，加上「野獸」開幕前拋出退休震撼彈，有一定吸票效果，接下來到其他三隊的主場，或者對戰組合中沒有勇士，就會是PLG的考驗。

 如何延續人氣 僅4隊PLG大課題

對於接下來的考驗，PLG聯盟副會長陳建州表示，經過今年夏天的動盪，人氣定會受到影響，「但我們沒有時間抱怨，只有四隊就盡力把規格做到最好，讓球迷回來，這是最重要的信念。」陳建州強調，從來沒有把別的聯盟當假想敵，「重要的是把自己的事該做的事做好，我們已經落後亞洲很多，會努力用謙卑的態度持續學習。」

2聯盟票房開打首回合 TPBL尬輸PLG

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