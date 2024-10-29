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T1消失 球員前3季數據被清空

2024/10/29 05:30

TPBL副秘書長王志群表示，聯盟同樣希望能保留7支球隊成員過去生涯數據。（資料照）TPBL副秘書長王志群表示，聯盟同樣希望能保留7支球隊成員過去生涯數據。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕在2021年開打的T1聯盟，隨著新聯盟誕生而結束，T1聯盟官網也跟著走入歷史，導致前三季的資料只能從其他非官方管道查詢，引發球迷討論。球員數據是職業運動發展的根本之一，相關紀錄與里程碑都是從此而來，在台籃動盪的時代，如何保存歷史資料，是必須正視的問題。

新聯盟由原T1聯盟特攻、戰神、雲豹、海神以及PLG的國王、夢想家、攻城獅組成，目前官網上7隊球員都只有2024-25賽季的數據，國王、夢想家、攻城獅球員過往數據可從PLG官網查詢，不過原屬T1聯盟的4隊現已沒有官網可以查詢。

據了解，T1聯盟結束後，官網現在沒有團隊可以維持營運，對於部分球迷希望TPBL能保留球員過往數據的聲音，副秘書長王志群表示，聯盟同樣希望能保留7支球隊成員過去生涯數據，目前積極與廠商洽談中，由於系統與資料問題還需要一點時間，會努力盡快提供球迷查詢。

事實上，PLG官網原也一度無法查詢出走的3隊球員資料，不過現已恢復查詢，球員狀態為「非現役」。PLG聯盟昨回應，官網每年都會更新官網資料，球迷一度無法查詢是因為遇上網站每年例行維護時間，原則上官網都會保留所有在聯盟出賽過的球員資料。

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