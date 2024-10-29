七六人巨頭三缺一 馬克西個人秀45分

七六人後衛馬克西（右）飆45分，助隊擊敗溜馬。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕在兩位主力P.喬治、恩比德都缺陣之下，明星後衛馬克西稱職扛起七六人火力重任，昨踢館溜馬單場豪取45分，助隊在延長賽以118：114收下本季首勝。

延長賽全隊13分 個人包辦10分

七六人休賽季重磅網羅9屆全明星前鋒喬治，與MVP中鋒恩比德、馬克西共組「三巨頭」，在兩位隊友都因膝傷無法趕上開季下，23歲的馬克西只能獨挑大樑，昨下半場獨攬28分，延長賽球隊13分中有10分由他包辦，以45分、4籃板、4助攻，幫助七六人在新賽季開胡。

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七六人踢館溜馬收首勝

由於「雙巨頭」持續缺陣，馬克西開季前三場共出手86次，締造隊史紀錄，他感謝教練與隊友在前兩節自己手感不佳仍不斷鼓勵他大膽出手，也為團隊永不放棄、全力奮戰的精神感到驕傲。

溜馬「新控球之神」哈里伯頓前役面對尼克8投0中一分未得，昨末節後撤步三分彈幫助球隊以105：105延長戰線，延長賽尾聲關鍵罰球第一罰未進，第二罰刻意失手，不過籃板被七六人馬丁搶到，導致主場開幕戰飲恨，哈里伯頓坦言，輸球的感覺很糟糕，「但明天太陽依舊會升起，我們還有79場比賽要打。」

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