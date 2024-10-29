柯瑞扭傷 柯爾：陣容深度還夠

勇士一哥柯瑞（中）昨和快艇之戰，2度扭傷腳踝，球隊最終也輸球。 （美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞昨在和快艇之戰，兩度扭傷腳踝，第4節提早退場進入休息室治療，最終快艇在祖巴克和哈登聯手繳46分之下，以112：104收下2連勝，賞給勇士本季首敗。

勇士昨迎來本季主場開幕戰，但內線戰力薄弱，被快艇在油漆區拿下58分，引以為傲的三分球失準，命中率僅32.6%，加上全隊21次失誤，陷入苦戰。

請繼續往下閱讀...

柯瑞昨在第3節還剩2分多鐘時扭傷左腳踝，休息伸展後第4節又回到場上，但再次扭傷同樣部位，他表情痛苦，一拐一拐地離場。對於柯瑞狀況，總教練柯爾表示，他認為狀況還可以，大概是輕度或中度扭傷，得再透過核磁共振（MRI）做進一步檢查。

改由威金斯扛進攻重心

輸球事小，折損主將恐令勇士在開季陷入危機，但柯爾說：「目前我們深度足夠，在沒有柯瑞的情況下，還可以承受這個進攻缺口。」外界認為，勇士接下來進攻重心可能改為威金斯，昨他投進5顆三分球，砍下29分，柯爾稱讚他打得不錯，有機會獲得更多球權。

快艇昨團隊命中率46.7%，3人得分破20分，哈登繳出23分、11助攻，祖巴克進帳23分、18籃板，N.鮑威爾挹注20分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法