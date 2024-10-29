12強賽5大先發成型 林昱珉扛頭牌

備戰12強賽的台灣隊昨首次在大巨蛋練球，5大先發投手林昱珉、黃子鵬、陳柏清、江國豪、郭俊麟陣容浮現，總教練曾豪駒認為，帶13投應該夠用。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕備戰世界棒球12強賽的台灣隊昨首次在台北大巨蛋練球，最受關注的是古林睿煬、邱浩鈞、潘文輝3名投手換成郭俊麟、黃恩賜2名投手與曾頌恩1名野手的名單異動，總教練曾豪駒認為，投手雖減為13名但應付賽事應該足夠，定位與球季也不會有太大落差。由於5支外隊來勢洶洶，台灣投手群在主場將面臨頂級國際賽極大勝敗壓力，絕對迥異於職棒季賽。

歷屆12強台灣隊投手陣容

減為13投 曾總認為夠用

12強台灣隊唯一的旅美投手林昱珉今天報到，將扛起第一號先發重責。（資料照）

曾豪駒指出，投手最初設定14名，但古林在台灣大賽第1戰因為背部緊繃提前退場且沒再出賽，台灣隊接獲的回報原本是「有可能還是可以打」，最終還是辭退當然非常可惜，潘文輝也因為右手緊繃已經關機決定辭退，唯一的旅美投手林昱珉將在今天報到，近況極佳的他將扛起第一號先發重責。

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考量吃長局數 郭俊麟頂古林

曾豪駒表示，郭俊麟在台灣大賽的表現不錯，過去在國際賽有好表現也很有經驗，至於黃恩賜在球季後段出賽的表現很好；投手教練王建民指出，古林的遞補人選優先考慮能投長局數的投手，最後決定是打過第一屆的郭俊麟。從投手名單來看，能投長局數的投手有林昱珉、黃子鵬、陳柏清、江國豪、郭俊麟，剛好可以各扛1場預賽先發。

上屆2019年，台灣隊先發主要靠江少慶和張奕兩名旅外強投，他們也都展現一夫當關架式，是能打進複賽的王牌戰力，本屆5先發雛型陣容將面對南韓、多明尼加、日本、澳洲和古巴打線的嚴苛挑戰。

11/2起大巨蛋打2天熱身賽

台灣隊將於11月2至3日在大巨蛋與捷克打熱身賽，曾豪駒指出，2場的先發投手已有人選，預賽設定會先發的投手也會上場，基本上全部投手都會準備，但短期盃賽無法預測會發生什麼事，先發、牛棚會視戰局變化做適時調整。由於確定名單的最後期限是11月11日，等打完與捷克2場熱身賽再做評估，「不希望再有傷兵出現，希望趁這幾天趕快整合陣形。」

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