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12強賽》「巨蛋王」國手夢成真 最想尬日本

2024/10/29 05:30

首次穿上國家隊戰袍，曾頌恩最想和日本隊交手。（記者塗建榮攝）首次穿上國家隊戰袍，曾頌恩最想和日本隊交手。（記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今年球季對中信兄弟曾頌恩而言，堪稱破繭而出。例行賽首度單季10轟、入圍最佳進步獎，台灣大賽勇奪系列賽MVP，並在第5戰開賽前，接到台灣隊徵詢意願，成棒生涯首次披上國手戰袍，讓曾頌恩直呼圓夢。

被看好補強台灣隊火力

台灣隊10月初28人名單公布時，外野4人選擇獅隊陳傑憲、林安可、邱智呈以及猿隊陳晨威，當時曾頌恩就被視為遺珠，主因右打、具備長程砲火的他，有機會適時補強台灣隊火力，而曾頌恩在台灣大賽也展現火力，重獲台灣隊青睞。

如今真的成為頂級賽12強國手一員，有機會在大巨蛋發揮「巨蛋王」的威力，曾頌恩說：「打國家隊是從小的夢想，以前就是看著現在教練團成員前輩們，在場上比賽。他們激勵到很多基層的小選手，也包括以前的我。」曾頌恩坦言，學生時代曾一度考慮放棄打球，是因看到台灣隊在國際賽，讓他又有更加努力打球的想法，2022年也入選U23世界盃，並扛4棒責任棒。

台灣大賽G5前接獲徵詢

曾頌恩透露，台灣大賽第5戰前一天，接到台灣隊經理通知，當時還不知是隨隊或正式遞補，他表達正面意願，但請對方徵詢所屬的中信兄弟球團，之後才正式遞補。同組對手中，曾頌恩最想和日本隊交手，「日職程度很高，聽說他們這次有許多國內強投，年紀也和我們相仿，想較量看看。」

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