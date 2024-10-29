中職今年最賺 6教頭明年飯碗都在

明年中職6隊教頭都不換人，圖為兄弟總教練平野惠一領軍奪下隊史第10冠。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職35年除了恢復6隊規模，也成為吸引史上最多觀眾進場的一季，而結束精彩一年後，6隊都進入秋訓階段為明年備戰，且都確定明年總教練維持不變，不會再像往年季後常出現「撤換教頭」震撼彈。

共吸引約276.6萬人進場

今年球季多了大巨蛋為比賽場地後，各隊平均進場人數都走揚，新軍台鋼雄鷹還以平均每場吸引7758人高居第2，僅次中信兄弟的場均10243人。中職35年總計360場比賽共吸引276萬6386人進場，更成為史上最賣座的一年。

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中信兄弟今年由日籍總教練平野惠一領軍奪下隊史第10冠後，老闆辜仲諒當場宣布明年由平野續掌兵符，而儘管統一獅在台灣大賽落敗，獅隊領隊蘇泰安昨也明確表示，明年仍由林岳平繼續領軍。

至於樂天桃猿今年由日籍教頭古久保健二初掌兵符就打進季後賽，明年一軍戰場也確定會有兩位日籍教頭同在場上較勁；挑戰連霸失利的味全龍，明年也確定繼續由「葉總」葉君璋帶領，季後教練團也會兵分兩路向美、日取經。

富邦進入中職以來雖已連8年未闖進台灣大賽，但明年仍冀望昨過47歲生日的「鋒總」陳金鋒能帶出不一樣悍將風貌，且農場更已新聘前中信兄弟總教練林威助來整頓。台鋼今年第1個一軍球季雖墊底，但全年勝率站上4成已打出鷹氣，明年將由執教累計1037勝的洪一中繼續北伐。

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