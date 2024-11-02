萬人今攻蛋 開箱12強新台灣隊

吉力吉撈．鞏冠扛起台灣隊第4棒重任。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕世界12強賽台灣隊今、明對捷克兩場交流賽，首戰今下午5點在大巨蛋進行，預售票破萬張，台灣隊推出左投陳柏清先發，吉力吉撈．鞏冠可望首度以「新．台灣隊四番」面貌亮相。

台捷交流賽賽程

台捷交流賽登場

捷克隊昨受邀參觀總統府，曾經三振大谷翔平的薩托利亞（左）搭著總統賴清德肩膀自拍。（中職提供）

陳柏清掛帥先發

台捷交流賽今登場，陳柏清掛帥先發。（記者陳志曲攝）

去年經典賽張育成扛台灣隊第4棒大殺四方，獲封「國防部長」，無奈今年12強賽因傷辭退，兩屆中職全壘打王吉力吉撈接下重任，他坦言，一定會有壓力，但就像隊長陳傑憲說的，做好該做的事，大家一起分擔，希望對捷克兩場找到好的打擊手感，把球隊氣氛帶起來。

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這是台灣隊集訓以來首次進行對外熱身賽，總教練曾豪駒表示，希望選手盡快進入比賽狀況，調整出最好的團隊，同時找來21歲右投曾家輝一起集訓，著眼他在U23世界盃表現不俗，若28人名單選手有狀況就有機會遞補參賽。

曾3球三振大谷

捷克投手登熱蒐

捷克多數球員都有正職工作，打棒球只是興趣，去年征戰經典賽掀起話題，帕迪薩克對中國先發4局無失分拿下WBC隊史首勝，今將對台灣隊先發，而本業是電子工程師的薩托利亞去年對日本先發，只花3球就讓大谷翔平揮空遭三振而聲名大噪，台捷交流賽也有機會登板。

薩托利亞恭喜大谷拿下世界大賽冠軍，接著笑說，「就像大谷說的，他去大聯盟就是為了拿到世界大賽冠軍，很高興他達成這項成就，這讓我K掉大谷顯得更棒了。」

捷克昨先到101和總統府參訪，還和總統賴清德自拍合照，隨後到大巨蛋練球備戰，總教練哈丁說，搭機來台遇到強颱有驚無險，「颱風或許不歡迎我們，但台灣人非常歡迎，捷克棒球排名世界第14，希望未來能打進世界前12強，透過這次對台、日交流賽精進球技。」捷克將在9、10日於名古屋巨蛋與日本進行兩場交流賽。

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