洋基G5、樂天G7 曾總現成的教材

12強台灣隊昨繼續在大巨蛋集訓，今明兩天將與捷克國家隊進行交流賽。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕洋基在世界大賽第5戰5局上發生3次失誤，尤其是投手柯爾在2出局後未能及時補位一壘，致使道奇單局灌進5分扳平，成為道奇在後段逆轉戰局並以4勝1敗封王的最大關鍵，12強台灣隊總教練曾豪駒昨於練習前特地以此為例，希望選手注意細節互相提醒。

都是補位疏失致命

曾豪駒指出，短期盃賽或重大比賽往往容易出現失誤，因為剛好在前天世界大賽發生，那天休兵日隊上不少人都收看比賽轉播，趁大家印象還很深刻做個提醒，「洋基也會發生這種狀況，應該沒有人能想到，我們不是要選手注意失誤怎麼發生，而是注意過程中的細節。」

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提醒台灣隊注意細節

去年台灣大賽第7戰1局下，樂天桃猿道博格於2出局後沒及時補位一壘，讓張政禹跑出內野安打，味全龍不僅以1：1追平，更因此得以延續攻勢，單局猛攻10人次鯨吞5分奠定封王勝基，劇情與洋基的相似度超高，曾豪駒說，「參與過去年第7戰的，看到今年世界大賽第5戰，會更感同身受。」

大巨蛋是本屆12強主戰場，鑒於台灣大賽期間內、外野都曾出現守備方接飛球時似乎被環境影響差點相撞，曾豪駒表示，這幾天在守備練習也不斷提醒選手，比賽中要把「聲音聯繫」做好，「希望透過選手彼此提醒，就算發生（失誤）也要盡量降到最低。」

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