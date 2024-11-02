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恭喜山本奪冠 張奕5分鐘收到回覆

2024/11/02 05:30

張奕（記者陳志曲攝）張奕（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕新科世界大賽冠軍道奇隊今晨舉辦封王遊行，全隊搭雙層巴士繞行洛杉磯市區，從市政府出發，最終在道奇球場舉辦售票的慶祝儀式，而備戰世界12強賽的台灣隊投手張奕，昨也表示有傳訊息恭喜前歐力士同梯隊友山本由伸。

山本由伸旅美第一年就拿下世界大賽冠軍。 （取自道奇X網站）山本由伸旅美第一年就拿下世界大賽冠軍。 （取自道奇X網站）

道奇今晨封王遊行

目前在12強國家隊集訓的張奕，在道奇奪冠後傳訊向山本祝賀，短短5分鐘就收到回覆，為此欣慰笑說，「那麼多人在關注他，這麼快回我，代表他的心中，對我的印象也滿好的。」

張奕跟山本都在2016年日職選秀被歐力士挑中，2人是頗有交情的同梯，且在歐力士時期，張奕也曾向山本請教聞名於世的「標槍訓練法」。如今年僅26歲的山本就收下12強賽、日本大賽、經典賽、奧運和世界大賽等5項大賽冠軍。

回憶過去互動，張奕表示，山本很有自己的想法，之前就很想要去道奇，美夢成真後也能把自己的實力拿出來。

道奇在2020年奪冠時，受疫情影響未能舉辦封王遊行，今是暌違36年再舉辦，世界大賽MVP佛里曼直呼，「終於可以為洛杉磯舉辦1場遊行，等不及了！」洛杉磯預估有數萬名南加州居民集結市中心，將出動特別警力戒備，市長巴斯也呼籲不容許有任何暴力和危險行為。

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