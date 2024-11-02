遠雄「唱」飲大巨蛋? 明年中職場次腰斬

陳傑憲（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋、甘孟霖、楊心慧／連線報導〕針對中職大巨蛋明年例行賽場次恐腰斬為20場，球員工會理事長陳傑憲昨強調，大巨蛋雖有很多效益和用途，不過棒球場主要用途當然還是棒球，如果大巨蛋場次減少，他會覺得有點可惜。

中職今年在大巨蛋舉辦38場例行賽，明年恐怕大幅縮減為20場。（記者陳志曲攝）

回歸賽事優先原則

聯盟積極爭取更多場次

今年受惠大巨蛋效應，全聯盟例行賽票房收入首度突破10億大關，陳傑憲表示，球員都覺得在大巨蛋比賽很幸福，明年大巨蛋賽程若減少，不只球員覺得可惜，對球團勢必有所影響，畢竟效益真的太好了。

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聯盟表示，前天領隊會議各球團都無法接受大巨蛋場次變得那麼少，既然球團期待場次增加，聯盟就是積極協助處理，目前就等中職、棒協、北市府和遠雄四方會議開會協調，暫無時間表，也不確定能否爭取到更多場次。

對於明年在大巨蛋的職棒例行賽場次從今年38場近乎腰斬，議員也批評遠雄著重演唱會、體育局監管無力。台北市長蔣萬安對此強調大巨蛋以體育賽事為主，接下來將召開檔期預審會議，而台北市體育局長王泓翔呼籲遠雄「莫忘初衷」，大巨蛋興建就是為提升台灣棒球環境，將嚴格督導。遠雄回應，大巨蛋絕對以體育賽事優先，並依照投資執行計畫書中所訂50％以上比例安排檔期。

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