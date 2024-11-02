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莫蘭特大三元 灰熊獵鹿

2024/11/02 05:30

莫蘭特（法新社）莫蘭特（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕灰熊少主莫蘭特繳出大三元，率地主122：99痛宰來犯的公鹿；至於布克狂轟40分，也助踢館的太陽後來居上，125：119大逆轉快艇。

莫蘭特展現全方位身手，出賽29分鐘，包辦26分、10籃板、14助攻，第2節亂軍中跌坐在地，都能妙傳前鋒亞爾達瑪空中接力灌藍，足令觀眾驚呼連連，灰熊也捍衛主場終止2連敗。「當時他周圍可能有3到4名防守者， 我突然想到『有沒有機會高吊籃底？』就看到莫蘭特找到亞爾達瑪把球抛出。」灰熊主帥詹金斯盛讚自家鋒衛默契十足，莫蘭特更展現絕佳天賦，「他擁有讓人難以置信的創造力和靈感，這球應該是今晚最佳好球。」

反觀「字母哥」亞德托昆波雖拿37分、11籃板、4助攻，里拉德準星失常12投1中僅得4分，依舊無法幫助公鹿力挽狂瀾，開幕戰贏球後苦吞4連敗，「字母哥」恐將在明年夏天出走的傳聞再起 。

布克轟40分 太陽逆轉快艇

至於布克手感發燙，全場18投11中，火力冠絕兩軍，另有8助攻、3抄截，讓太陽克服21分落後，第三節絕地反攻，戲劇性3連勝，也逼得快艇Intuit Dome新主場3連敗，迄今仍未開胡，哈登25分、10籃板、13助攻的大三元也變白工。

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