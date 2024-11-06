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悍將農場有威助 2週報告出爐

2024/11/06 05:30

悍將農場有威助 2週報告出爐富邦新任副領隊兼農場主管林威助（右），昨與富邦育樂總經理陳昭如一同出席記者會，說明二軍觀察心得。
（記者林宥辰攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕林威助出任富邦悍將副領隊兼農場主管才第3週，針對二軍訓練基地已著手進行改善，率先提出的建議是飲食管理，對打造球隊的文化或風格也有初步想法。

副領隊兼農場主管 治軍風格受矚目

林威助在中信兄弟擔任一、二軍總教練超過6年，治軍嚴謹的他曾被球員戲稱「舉頭三尺有威助」，出任富邦農場主管後是否複製「兄弟模式」成為關注焦點。

林威助指出，自己出身阪神，中央聯盟的訓練較傳統，現在的日式訓練已不一樣，不論日式或美式訓練都有優點，如何取捨要看各隊的風格，目前中職各隊雖都有日籍教練，每位球員適合的訓練都不同，不一定非要日式或美式。

首重球員飲食管理 改善偏瘦現象

林威助表示，過去2週在二軍基地主要是在觀察，希望在短期內了解哪些需要改善，初步發現年輕球員偏瘦，「我已跟球隊建議，要讓球員怎麼吃，必須透過飲食管理，才有足夠體力應付整個球季。」

林威助認為，吃得好可以延長職業生涯，睡眠也很重要，他請教過阪神虎以前的農場主管，球員每天要攝取3000至3500大卡，由營養師依照不同球員給予建議，「要打120場跟打1個盃賽是不一樣的，吃沒有吃好、睡沒有睡好，很容易疲累，受傷的機率也很高。」

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