悍將漂亮一手 吸引林威助點頭

林威助生涯首度擔任行政管理職。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕林威助暌違1年半重回職棒圈，從穿球衣的中信兄弟總教練，變成穿西裝的富邦悍將副領隊兼農場主管，他坦言，雖然中職、日本獨立聯盟都有球隊與他聯繫，甚至邀請出任總教練，生涯規劃也沒想過會擔任管理階層，但他願意接受不同的挑戰。

祭出管理職

擊退中職、獨盟競爭者

林威助指出，離開兄弟後有中職球隊與他聯繫，提出的工作機會都是教練，日本獨立聯盟甚至有球隊邀請他當總教練，富邦是唯一提出管理階層職務的球隊，「只要可以幫助職棒圈的球員，應該都想要挑戰看看，最大的差別應該是夏天（穿西裝）比較熱一點。」

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林威助表示，過去1年多主要把時間留給家人，也在台體大擔任客座教練指導打擊，選擇富邦是感受到高層的肯定與期待，希望他擔任的職務很明確是副領隊與農場主管，與領隊林華韋、執行副領隊郭泰源、總教練陳金鋒充分配合，「這是很不一樣的工作，但都是要協助球員成長。」

曾經帶領兄弟締造台灣大賽2連霸、戰績8勝0敗，林威助對未來重返前線作戰不置可否，他認為，未來的事情無法定論，目前的職務是農場主管，最重要的課題是好好在二軍養成球員，在球隊內建立好的競爭模式，「球隊不只一軍要強，二軍也有競爭力。」

平野惠一於2022年季前接受林威助邀請來台擔任教練，今年接任兄弟總教練也率隊在台灣大賽奪冠，林威助表示，只要球員打出好成績，不管擔任什麼職位都會有成就感，「前幾天有跟平野聯絡，我有跟他恭喜，他帶得很好，6隊只有1隊是總冠軍，總教練都是很辛苦的，壓力都很大。」

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