不動4棒吉力吉撈 出現最強競爭者

吉力吉撈．鞏冠（記者羅沛德攝）

〔記者吳清正／台北報導〕台灣隊林安可對捷克交流賽第2戰擊出2支長打，包括1發滿貫砲，總教練曾豪駒表示，將看林安可和吉力吉撈．鞏冠在公辦熱身賽的狀況，決定誰扛第4棒。

林安可（右）與吉力吉撈．鞏冠將扛起台灣隊火力輸出重任。（記者羅沛德攝）

林安可手感夯

一級國際賽台灣隊第4棒表現

列頭號備選

曾豪駒在集訓開始時曾表示，第4棒就是今年轟出本土最多23支全壘打的吉力吉撈，果然2場台捷交流賽都擔任先發第4棒，但他7打數只擊出1支一壘打；第2戰擔任指定打擊、第3棒的林安可，首打席就擊出二壘打，第6局更轟出逆轉戰局的滿貫砲。

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曾豪駒表示，短期盃賽以臨場狀況好的選手優先，吉力吉撈這兩場的打擊表現的確沒有達到自己的水準，希望他在公辦熱身賽發揮長打火力，再和林安可的狀況做綜合評估，決定第4棒人選，若要火力最大化，也有可能兩人同時先發，否則就是其中1人擔任關鍵時刻的代打工作。

台灣隊近年來最令人印象深刻的第4棒就是去年經典賽的張育成，4場打下8分打點，7支安打、2支全壘打，打擊率高達0.438，2015年12強賽的林智勝也不遑多讓，5戰擊出8支安打就有4支全壘打，打下6分打點，打擊率0.348。

曾豪駒表示，台捷交流賽擔任前3棒的林立、曾頌恩、陳晨威和陳傑憲等幾位選手，表現都有達到教練團的設定，後段棒次希望能安排上壘率較高的打者，以銜接前段棒次的攻擊。

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