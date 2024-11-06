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12強賽先發不投長局數 調度像經典賽

2024/11/06 05:30

12強台灣隊投手群持續在大巨蛋備戰。 （記者羅沛德攝）12強台灣隊投手群持續在大巨蛋備戰。 （記者羅沛德攝）

公辦熱身賽

請猿、兄弟支援戰力

〔記者吳清正／台北報導〕世界12強棒球賽11月10日起將舉行公辦熱身賽，台灣隊總教練曾豪駒表示，屆時先發投手將請對手支援，12強賽的先發投手也不會要求長局數，投手調度類似經典賽。

台灣隊將在公辦熱身賽分別出戰樂天桃猿和中信兄弟，曾豪駒表示，由於和正賽只間隔1天，為避免投手過於勞累，先發投手將請對手支援，會再和樂天、中信協調，或是由陪練的曾家輝投1場，後半段再由牛棚登板。

台灣隊先發投手群已有段時間沒有投長局數，曾豪駒表示，不會設定先發投手的局數，希望他們全力去投每1局，再視狀況起用牛棚。

經典賽因各階段都有球數限制，先發投手通常也不會投長局數，牛棚的工作將更為吃重，曾豪駒表示，除了特別控制牛棚投手的用球數，讓他們可以隨時待命，先發投手也可能在之後的比賽支援牛棚，用團體戰的方式贏得比賽。

投手教練林岳平表示，12強賽的目標就是晉級，在這個戰略目標下，總教練對投手調度已有想法，投手教練的工作就是去排出最佳人選，且是1場1場來，第1場要用哪些投手、如何用，都已有設定，只是仍可能隨時修正。

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