自由日日shoot》找前AV女優衝票房 夢想家炒話題爆爭議

TPBL福爾摩沙夢想家將邀日本知名前AV女優三上悠亞擔任開球嘉賓，引發球迷正反面不同意見爭議。

（球團提供）

〔記者林岳甫、許明禮／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家日前宣布，11月9日將邀請日本知名前AV女優三上悠亞擔任開球嘉賓與一日啦啦隊成員，會後還有拍照見面會，雖然引發球迷搶票熱潮，但也再度引爆爭議。

球迷嘲諷靠大腿救票房

有球迷嘲諷夢想家，「原來預算用在這，難怪中場遊戲洞比球還小!」、「有錢請三上，沒錢發獎金」、「球打不好，只能靠大腿救票房」、「啦啦隊才是本體，男籃只是附屬娛樂活動!」

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在台灣擁有高知名度的三上悠亞，自去年8月宣布引退後，就積極朝網紅、藝能界發展，也多次來台灣出席活動。

去年10月，中華職棒味全龍邀請三上悠亞擔任開球嘉賓，就曾引發日本網友批評，不少家長都反對AV女優出現在老少咸宜的棒球比賽。體育主播楊政典也逆風直言，找三上悠亞開球和這幾年啦啦隊當道的行銷模式都是旁門左道。

強化比賽內容才是王道

台灣職業運動近年來風起雲湧，不但球隊不斷擴增，觀眾人數也倍數成長，和球團的賣力行銷和喧賓奪主的「啦啦隊文化」不無關係。但事實上，台灣的棒球、籃球在國際賽的競爭力卻江河日下，台灣男籃世界排名更跌落到83名，還輸給關島、印尼，令人唏噓。

這次夢想家花重金找來三上悠亞，無非就是想拉抬票房，衝話題流量，但有球迷認為，「希望球團可以把預算回饋到球員身上，或是提升國內籃球環境更實在！」況且，職業運動也應承擔社會責任，籃球賽適合闔家觀賞，若球場出現兒童不宜的AV女優，是否會讓家長卻步。

職業運動的主體是球員，只有提升比賽內容、塑造明星球員，才能吸引球迷花錢進場，若只是靠AV女優衝票房、炒作話題，無異是飲鴆止渴，球迷很快就膩了。

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