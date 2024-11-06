亞洲盃男籃》旅外未到位 台灣隊磨合時間短

亞洲盃男籃資格賽21日登場，劉錚成為首位返台集訓的旅外球員。（資料照）

劉錚旅外返台第一人

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲盃男籃資格賽第二階段11月21日登場，台灣隊將在主場迎戰香港，第一階段培訓昨展開，劉錚成為首位返台集訓的旅外球員，第二階段將等到旅外球員全員到齊後，預定13日登場。

台灣隊15人名單前天公布，7名旅外好手全數回歸，包含劉錚、陳盈駿、林庭謙和林秉聖，及旅日的阿巴西、游艾喆和曾祥鈞。不過，這也增添集訓難度，總教練圖齊也規劃兩階段訓練，希望在短時間內讓球員達到最好的化學效應。

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第一階段培訓以國內職籃球員為主，包含高錦瑋、林俊吉、蘇士軒、馬建豪、周桂羽、陳冠全、高柏鎧，加上旅外的老將劉錚。

賽前一週才全員到齊

籃協副秘書長張承中表示，為因應旅外選手返台行程不一，在協調國內聯盟、各隊賽程並和選手溝通後，才會擬定兩階段的訓練計畫。第一階段集訓先利用國內職籃的賽程空檔，召集能配合出席的球員，展開戰術演練。另外，這次訓練特別邀請菁英潛培計畫的UBA好手陪練，教練團也會每天召開情蒐會議，了解香港及紐西蘭的組訓狀況。

至於球員的保險問題，張承中表示，基本上和上次一樣，但這次爭取到體育署補足失能險的差額，「4月份體育署通過補助辦法，若發生意外體育署會補足差額，這件事已和選手溝通至少2次以上，球隊老闆們也都知道。」

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