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賀博NCAA首秀砍27分 美媒按讚

2024/11/06 05:30

台美混血好手賀博（左）昨披哈佛戰袍出擊，出賽32分鐘，貢獻27分。（取自哈佛大學）台美混血好手賀博（左）昨披哈佛戰袍出擊，出賽32分鐘，貢獻27分。（取自哈佛大學）

〔記者粘藐云／綜合報導〕18歲的台美混血好手賀博昨在NCAA首秀繳出全場最高27分，率領哈佛大學以76：66擊敗聖母學院，大學生涯有個好的開始，表現也獲得美國媒體關注。

196公分的賀博曾被美媒評為「四星高中生」，今年入圍2024年麥當勞高中全明星賽，也是台灣第一人，他在高中時就獲得哈佛大學青睞，成為林書豪的學弟。

賀博昨首度披上哈佛戰袍出擊，出賽32分鐘，全場12投9中包含一記三分彈，拿下27分、4籃板、1助攻、1抄截，僅1次失誤。哈佛教練阿梅克稱讚，「他是名很出色的球員，富有創造力也無所畏懼，打出很高效率的比賽。」

對於教練的評價，賀博說：「我第一天到這裡時，教練就希望我能發揮出自己的優勢，特別是創造力，他也很信任我，給我很大發揮空間，讓我無論做任何事都很舒適。」

被看好台灣男籃未來希望

賀博的大學首秀一鳴驚人，獲得美媒好評，《CBS Sports》記者羅斯汀大讚，認為他是值得投資的潛力股。值得一提的是，賀博這兩年暑假都回台參與瓊斯盃，他和哥哥賀丹都在16歲以前取得台灣護照，若代表台灣男籃可不占歸化名額，被看好是國家隊未來人選。

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