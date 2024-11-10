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兄弟封王15萬人遊行 台北複製有難度

2024/11/10 05:30

兄弟封王15萬人遊行 台北複製有難度兄弟在台中市舉辦封王遊行，超過15萬名球迷上街同樂。
（記者林正堃攝）

兄弟總教練平野惠一高呼封王遊行很幸福。（記者林正堃攝）兄弟總教練平野惠一高呼封王遊行很幸福。（記者林正堃攝）

台中封街飆人氣 平野教頭驚喜

〔記者林宥辰、蔡淑媛／台中報導〕勇奪近4年第3座台灣大賽冠軍的中信兄弟，昨在主場洲際球場所在地台中舉辦封王遊行，球團粗估約15萬人參與盛會，並有超過1萬人進場參加感謝祭。

兄弟在台中市舉辦封王遊行，超過15萬名球迷上街同樂。（記者林正堃攝）兄弟在台中市舉辦封王遊行，超過15萬名球迷上街同樂。（記者林正堃攝）

兄弟封王15萬人遊行 台北複製有難度兄弟封王遊行抵達終點洲際球場，全隊與球迷留下珍貴合影。
（記者林正堃攝）

這也是中信日籍教頭平野惠一第一次以總教練身分參與封王遊行，日前還在擔心百萬象迷會不會僅百人到場的平野坦言，「看到這麼多人來幫我們加油，很幸福，也很感謝大家。已經開始有明年不能讓球迷失望的想法了。」

中信選手、教練團和啦啦隊成員，昨搭乘巴士或吉普車，自台中市政府前廣場出發到終點洲際棒球場，沿路接受球迷歡呼。

台中市長盧秀燕也到場，並開心直呼，要把光榮時間留給球員，致辭時更高喊，「今年我們又封王，好爽!」、「中信兄弟明年再拿下總冠軍，我們封王遊行再見！」

前年中信奪冠後在北、中各舉辦1場遊行，北部估計達20萬人，這回是否也會在台北舉辦，領隊劉志威說：「台中本來就是我們的家，感謝台中市府全力支持。之前在台北舉辦的反應也很好，但今年因12強賽事，加上球員有陪伴家人或訓練行程，目前尚未確認。」

平野惠一受訪時透露，他不太喜歡休賽季，因為意味著明年不能用同一套陣容，有些共事的人或許很難再見面。在台執教7年的兄弟二軍復健投手教練佛斯特，昨就在個人社群透露將離台，在運動家隊體系有新發展。

教練團陣容異動 建仔談約中

至於其他教練團異動，劉志威說，有和教練團初步達成共識，可能會有些部門進行補強。而合約屆滿的投手教練王建民，本週將再和他的經紀方商談細節。

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