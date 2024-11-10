FA雙子星現身 球迷高分貝留下來

自由球員詹子賢（前排左一）與陳子豪（前排右二）是兄弟封王遊行焦點。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟昨封王遊行，最備受球迷矚目的莫過於提出自由球員（FA）申請的陳子豪、詹子賢，許多球迷高呼要兩人「留下來！」詹子賢更感動地說：「謝謝球迷記得我還在這一隊。」

詹子賢日前缺席中職頒獎典禮，昨則和陳子豪「雙子星」合體現身，而同具A級FA資格的許基宏未出席遊行，所屬縱華運動行銷表示，還在討論是否行使，會於明天申請截止日做最後決定。兄弟奪下隊史第10冠後，據悉球團老闆辜仲諒已下達指示全力留人，最後能否全數留下續披黃衫，值得關注。

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詹子賢2021年勇奪台灣大賽MVP，今年例行賽94場出賽、打擊率2成55，台灣大賽僅有3打席，他坦言對於行使FA糾結許久，甚至睡不好，「以前還沒有資格時，會想說之後有機會想提看看，有跟家人討論，照心裡想法去走，也是看看自己能耐到哪裡。」

球迷的吶喊，詹子賢都有聽到，還笑說有死忠球迷對著他，和隊友吳俊偉一搭一唱地喊：「詹子賢！留下來！」但喊了太多次，讓他從感動到有些尷尬，最後仍認真地說：「除了感謝，沒有其他太多餘的話，感謝他們支持並認同我的表現。」

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