猿今實戰台灣隊 派菜鳥代班林昱珉

台灣隊昨在大巨蛋練球，王牌左投林昱珉（前排右一）在公辦熱身賽都不會登板。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕世界12強棒球賽B組預賽將於13日展開，今、明兩天在桃園、天母都安排公辦熱身賽，台灣隊依序與樂天桃猿、中信兄弟交手，總教練曾豪駒表示，今天由樂天支援的新秀王宇翔擔任先發投手，林昱珉這2場不會上場，專心準備預賽。

公辦熱身賽 王宇翔支援先發

曾豪駒指出，考量距離正賽只剩下不到2天，不希望投手在熱身賽消耗太多，今天第1場對樂天由王宇翔先發，後面接續郭俊麟、江國豪與2名樂天投手，明天第2場的調度模式也一樣，會有合庫支援的投手，林昱珉這2場都不會上場。

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獅隊戰友變敵人，台灣隊投手教練林岳平（右）與多明尼加隊裴瑞茲相見歡。（記者陳志曲攝）

威能帝（左二）趨前擁抱猿隊隊友陳冠宇（中）與黃子鵬。（記者陳志曲攝）

B組各隊若需調整28人名單的最後期限是12日，曾豪駒表示，目前選手身體狀況都正常，基本上不會有異動，陳重羽、曾家輝的任務在熱身賽後就結束，感謝兩人願意加入集訓，熱身賽含中職自辦雖才4場但還算OK，希望還沒調整好的選手利用最後2場把狀況提升回來。

林立手感夯 被日本監督盯上

林立本季第3次拿下打擊王，上週對捷克2場都是3打數1安打，第1戰還打回台灣隊第1分，被日本隊監督井端弘和點名是必須保持警戒的打者，他認為，各隊都有做情蒐，能被注意到是好事，還是要看臨場表現，「謝謝他們看得起我，希望可以突破他們。」

12強賽程表

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