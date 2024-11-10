晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

猿今實戰台灣隊 派菜鳥代班林昱珉

2024/11/10 05:30

台灣隊昨在大巨蛋練球，王牌左投林昱珉（前排右一）在公辦熱身賽都不會登板。（記者陳志曲攝）台灣隊昨在大巨蛋練球，王牌左投林昱珉（前排右一）在公辦熱身賽都不會登板。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕世界12強棒球賽B組預賽將於13日展開，今、明兩天在桃園、天母都安排公辦熱身賽，台灣隊依序與樂天桃猿、中信兄弟交手，總教練曾豪駒表示，今天由樂天支援的新秀王宇翔擔任先發投手，林昱珉這2場不會上場，專心準備預賽。

公辦熱身賽 王宇翔支援先發

曾豪駒指出，考量距離正賽只剩下不到2天，不希望投手在熱身賽消耗太多，今天第1場對樂天由王宇翔先發，後面接續郭俊麟、江國豪與2名樂天投手，明天第2場的調度模式也一樣，會有合庫支援的投手，林昱珉這2場都不會上場。

獅隊戰友變敵人，台灣隊投手教練林岳平（右）與多明尼加隊裴瑞茲相見歡。（記者陳志曲攝）獅隊戰友變敵人，台灣隊投手教練林岳平（右）與多明尼加隊裴瑞茲相見歡。（記者陳志曲攝）

威能帝（左二）趨前擁抱猿隊隊友陳冠宇（中）與黃子鵬。（記者陳志曲攝）威能帝（左二）趨前擁抱猿隊隊友陳冠宇（中）與黃子鵬。（記者陳志曲攝）

B組各隊若需調整28人名單的最後期限是12日，曾豪駒表示，目前選手身體狀況都正常，基本上不會有異動，陳重羽、曾家輝的任務在熱身賽後就結束，感謝兩人願意加入集訓，熱身賽含中職自辦雖才4場但還算OK，希望還沒調整好的選手利用最後2場把狀況提升回來。

林立手感夯 被日本監督盯上

林立本季第3次拿下打擊王，上週對捷克2場都是3打數1安打，第1戰還打回台灣隊第1分，被日本隊監督井端弘和點名是必須保持警戒的打者，他認為，各隊都有做情蒐，能被注意到是好事，還是要看臨場表現，「謝謝他們看得起我，希望可以突破他們。」

12強賽程表12強賽程表

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中