郭彬避談投1休6 先約古林吃飯

南韓強投郭彬有可能首戰先發對台。（記者陳逸寬攝）

誰投台韓戰 雙方都蓋牌

〔記者羅志朋／台北報導〕由於文東珠、元兌仁因傷辭退，25歲右投郭彬扛下12強賽南韓王牌重任，週三首戰有機會對台灣隊先發，昨他受訪時謙稱，「我不是王牌，我們王牌是別人。」

對於首戰先發，南韓教頭柳仲逸則不露口風，還微笑反問台媒，「你們認為誰先發比較好？」

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南韓6日在高尺巨蛋對尚武隊熱身賽，當時郭彬和高永表先發各投3局，隨後搭機來台備戰，昨在天母球場練球並適應人工草皮，今與中信兄弟進行公辦熱身賽，這是大賽前南韓最後一場熱身賽，柳仲逸昨宣布由任燦圭先發。依照休息天數推估，郭彬和高永表都有可能對台先發，以郭彬機會較大。

郭彬本季戰績15勝9敗、防禦率4.24，直球均速約148.5公里，變化球種包括滑球、曲球和變速球，他表示，看過台灣隊情蒐，投打戰力都非常強大，這次來台也特別與好友古林睿煬吃飯敘舊。

南韓三壘手金倒永（右）在天母球場練守備。（記者陳逸寬攝）

金倒永情蒐 在意王志煊

21歲韓職新星金倒永本季38轟、40盜，將擔任南韓3棒主砲，他說，很驚訝來台被大批球迷要簽名，台灣隊有許多好投手，印象最深刻是左手側投的王志煊，感覺不好打；本季王志煊繳31次中繼、防禦率1.49，拿下中職生涯首座中繼王。

南韓預賽對台、日在大巨蛋進行，其他3場在天母，只是南韓僅在後天官方練習日能在大巨蛋練球，選手能否適應場地引發韓媒關注，不過柳仲逸倒是老神在在，「南韓有高尺巨蛋，我也曾到大巨蛋看過，所以不擔心。」

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