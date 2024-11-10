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12強賽B組敵情報告（5之3）》古巴先發9棒 恐怖指數更甚經典賽

2024/11/10 05:30

莫伊尼洛（記者陳逸寬攝）莫伊尼洛（記者陳逸寬攝）

曾是業餘棒壇霸主的古巴隊，過去兩屆12強賽最佳只打到第7名，不過去年經典賽一路打到4強戰，儘管最後敗給美國大軍止於4強，但也重燃信心，今年力圖12強成績突破。

2015年12強賽古巴隊和台灣隊預賽交手，當時宋家豪先發6.1局只失1分，前7局1：1僵持不下，第8局林智勝轟出致勝3分砲，4：1擊敗古巴。2019年第2屆沒有對戰，今年則是11月18日的預賽壓軸戲碼，若屆時攸關台古爭搶分組前兩名晉級複賽資格，勢必殺得你死我活。

在同屬一級戰事的經典賽，台灣則很難擊敗紅色閃電，2013年台灣隊首度打進複賽，第2戰對上古巴以0：14慘敗，被7局提前結束。2023年經典賽，作客台中的古巴隊集合不少大聯盟資歷球星，以7：1擊潰台灣隊，也讓懷抱一絲晉級希望的地主球迷徹底夢碎，台灣隊更因此跌落分組最後一名，下屆經典賽須從資格賽打起。

近乎去年原班人馬

日職強投沒缺席

去年帶隊的古巴教頭強森今年又整軍來台，他此行雖先「舒服」地主球迷笑說，去年擊敗台灣隊是運氣好，但古巴12強陣容跟去年經典賽先發打線相比，只少了在大聯盟的羅伯特，其他8位都是原班人馬，也有不少在日職打球、近況頗佳的好手。

其中軟銀左投莫伊尼洛本季戰績11勝5敗，防禦率1.88更稱霸洋聯，將是頭號先發，中日隊馬丁尼茲本季拿下生涯新高的43救援、2度贏得央聯救援王，防禦率1.09，則將擔任終結者。

38歲老將戴斯潘則是全隊精神領袖，不但有10年日職經歷，更連續參加3屆12強賽，2009年起也連續參加4屆經典賽。

（記者吳清正）

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