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風城獅搶頭彩 5721人隱形MVP

2024/11/10 05:30

攻城獅主場開紅盤，盧冠軒（左二）獨拿全場本土最佳15分。（TPBL提供）攻城獅主場開紅盤，盧冠軒（左二）獨拿全場本土最佳15分。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／新竹報導〕新竹攻城獅昨迎來主場開幕戰，在洋將克拉25分領軍下，以99：73擊退台啤雲豹，賽後以5成勝率攀上聯盟第4名。

攻城獅開門紅，人氣票房雙贏。（記者盧養宣攝）攻城獅開門紅，人氣票房雙贏。（記者盧養宣攝）

主場開幕戰 板凳41分發威

攻城獅靠首節31：19的攻勢奠定勝基，全場最多領先28分，沒有讓主場球迷敗興而歸，雖然一哥高國豪手感不佳，21投4中僅拿8分，不過盧冠軒繳本土最佳15分，新成員李漢昇也有10分貢獻，板凳群合力拿下41分力壓雲豹的13分。

主帥密特羅維奇表示，團隊除了找到在防守端可以穩定發揮的方法，進攻也愈來愈順暢，希望連勝數字不只停留在2。此外，雲豹昨罰球33投僅17中，密特羅維奇也指出，球迷的熱情感染現場氛圍，影響對手發揮，對此特別表達謝意。

雲豹昨以克羅馬21分最佳，本土一哥高錦瑋攻下13分、6籃板、8助攻，他坦言，教練團有針對攻城獅制定防守策略，但自己沒能有效執行，回去會看影片修正，團隊在態度與精神上確實不及對手，「賽季還很長，我們還有時間可以調整。」

攻城獅主場首戰吸引5721名球迷進場，風城軍在地經營有成，在PLG締造最佳主場4連霸，總經理張樹人昨不諱言，來到新聯盟的目標就是創下5連霸，並信心十足表示，「我們的對手是自己。」

呂奇旻引退 宋宇軒今接力

此外，獅隊昨也為35歲後衛呂奇旻舉辦引退儀式，特別邀請他在馬公高中的教練胡祥仁和台體大教練麥財振到場，場面溫馨，今天則輪到轉任球隊體能助理教練的宋宇軒與主場球迷告別。

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