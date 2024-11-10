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馬建豪飆21分 終於摸熟夢想家

2024/11/10 05:30

〔記者盧養宣／綜合報導〕福爾摩沙夢想家昨在主場迎戰高雄海神，在馬建豪繳出本季最佳21分領軍下，以99：90勇奪2連勝，戰績4勝1負獨居龍頭，今天將與第2的新北國王正面對決。

夢想家馬建豪（右）手感發燙，三分線7投4中。（記者林正堃攝）夢想家馬建豪（右）手感發燙，三分線7投4中。（記者林正堃攝）

磨合成功 率隊獨居龍頭

23歲的前鋒馬建豪今年從CBA返台加盟家鄉球隊夢想家，開季表現不如預期，本季前兩戰命中率都不到3成，昨役手感火燙11投7中、三分線7投4中，包括末節海神反撲之際，他在倒數6秒三分球破網，宣告對手死刑。

馬建豪透露，自己賽前集合前30分鐘到1小時都會到球場熱身，提早進入比賽狀況，是手感漸入佳境的原因，另外，他也逐漸熟悉夢想家體系，發揮出應有水準。

夢想家兩位控衛蔣淯安和林俊吉持續因傷高掛免戰牌，不過兩位新成員馬建豪和張宗憲證明球隊今夏補強眼光，從富邦勇士回鍋的張宗憲昨也有17分、4助攻演出，霍爾曼貢獻17分、10籃板，「新台灣人」高柏鎧11分、9籃板。

苦吞2連敗的海神昨團隊命中率僅40.7%，全隊只有2人得分超過雙位數，威勝27分、17籃板獨木難支，蘇文儒13分。主帥費雪坦言，下半場球隊攻守兩端表現不理想，只是也對整場比賽僅獲1次罰球機會的布銳克曼抱屈，海神昨罰球14投8中，夢想家則是30投23中。

馬建豪飆21分 終於摸熟夢想家夢想家邀請藝人三上悠亞開球，締造3000人滿場票房。
（記者林正堃攝）

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