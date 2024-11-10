勇士大三元計畫 忘了通知洪楷傑

金恩（左）昨首度穿上勇士戰袍，展現29分、11助攻及9籃板全能身手。（PLG提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕為了幫助洋將金恩完成大三元，富邦勇士昨險些在主場翻船，最後有驚無險以117：114擊退桃園領航猿，終結對戰2連敗，並賞給猿隊本季首敗。

因背傷缺席3場的金恩，昨首度穿勇士戰袍就展現全能身手，由於金恩只差1個籃板就能締造大三元，他末節3分29秒又上場拚數據，想成為PLG元年領航猿里德之後，首位生涯初登場就繳出大三元的球員。

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搶走金恩第10個籃板

金恩上場時球隊還領先14分，不過領航猿外線突然甦醒，盧峻翔、伯朗連續命中三分球，一度追到2分差，關鍵時刻洪楷傑2罰1中，最終勇士以3分險勝，金恩最終繳出29分、11助攻及9籃板，和大三元失之交臂。

金恩末節原本有機會抓到籃板，卻被洪楷傑無情搶走。洪楷傑表示，當下真的不知道，「我抓到籃板後，金恩才跟我講，但我看到球來就必須搶下，不搶也會被教練罵。」

洪楷傑首節就火力全開斬獲14分，全場攻下26分也創生涯新高，前3場表現不佳的周桂羽則貢獻20分。

領航猿方面，葛拉漢20分、布依德17分、伯朗16分，白曜誠19分、盧峻翔17分、陳力生10分。主帥卡米諾斯坦言，球員前3節打不好，但第4節仍展現拚勁，也希望能透過輸球發現問題，期待下場有所反彈。

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