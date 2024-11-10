晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

勇士大三元計畫 忘了通知洪楷傑

2024/11/10 05:30

金恩（左）昨首度穿上勇士戰袍，展現29分、11助攻及9籃板全能身手。（PLG提供）金恩（左）昨首度穿上勇士戰袍，展現29分、11助攻及9籃板全能身手。（PLG提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕為了幫助洋將金恩完成大三元，富邦勇士昨險些在主場翻船，最後有驚無險以117：114擊退桃園領航猿，終結對戰2連敗，並賞給猿隊本季首敗。

因背傷缺席3場的金恩，昨首度穿勇士戰袍就展現全能身手，由於金恩只差1個籃板就能締造大三元，他末節3分29秒又上場拚數據，想成為PLG元年領航猿里德之後，首位生涯初登場就繳出大三元的球員。

搶走金恩第10個籃板

金恩上場時球隊還領先14分，不過領航猿外線突然甦醒，盧峻翔、伯朗連續命中三分球，一度追到2分差，關鍵時刻洪楷傑2罰1中，最終勇士以3分險勝，金恩最終繳出29分、11助攻及9籃板，和大三元失之交臂。

金恩末節原本有機會抓到籃板，卻被洪楷傑無情搶走。洪楷傑表示，當下真的不知道，「我抓到籃板後，金恩才跟我講，但我看到球來就必須搶下，不搶也會被教練罵。」

洪楷傑首節就火力全開斬獲14分，全場攻下26分也創生涯新高，前3場表現不佳的周桂羽則貢獻20分。

領航猿方面，葛拉漢20分、布依德17分、伯朗16分，白曜誠19分、盧峻翔17分、陳力生10分。主帥卡米諾斯坦言，球員前3節打不好，但第4節仍展現拚勁，也希望能透過輸球發現問題，期待下場有所反彈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中