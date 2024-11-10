詹姆斯奔4倒數 加碼大三元

詹姆斯（左）逆齡演出生涯第114次大三元。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年底將滿40歲的詹姆斯老當益壯，昨包辦21分、13助攻和12籃板，完成本季第2次、生涯114次大三元，率湖人116：106擊退主力休兵的七六人，一吐客場1勝4敗悶氣，也延續開季主場4戰全勝紀錄。

「我認為全隊有所進步，因為球傳導得更好。」老經驗的詹皇直言，湖人到目前為止，防守轉換非常糟糕，回到洛城總算改善，也結束2連敗，「自賽季開始以來，我們已經討論這問題很多次。今天我們溝通得更多，球移動了，節奏也變好。」

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詹皇自去年超越鄧肯，榮膺NBA史上第二年長大三元老將以來，已經7次達成，還有機會挑戰「郵差」馬龍的歷史紀錄，這位名人堂球星2003年11月以40歲又127天的高齡締造大三元。

湖人新教頭瑞迪克此役變陣，用瑞迪許取代後衛D.羅素先發，讓兩人各自發揮攻守效用；至於長人A.戴維斯傷癒歸隊砍下31分，另有9籃板、4火鍋。反觀七六人少了恩比德、馬克西等要角，苦吞5連敗，開季1勝7敗淪落至東部墊底。

此外，本季客場沒輸過的勇士，克利夫蘭挑戰全勝騎士踢到鐵板，上半場42：83慘遭輾壓，勝負提前底定，最終騎士136：117開季10連勝， 持續推高隊史紀錄，也是聯盟唯一金身不敗。至於上回開季10連勝勁旅，正是2015至16賽季73勝的勇士，曾在勇士擔任助教的騎士總帥亞特金森說：「10勝0敗真的是不小成就，這數字有點魔力吧？」

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