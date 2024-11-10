林詩棟變大石頭 林昀儒苦吞對戰5連敗

林昀儒（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨晚在WTT法蘭克福冠軍賽男單4強賽，以0：4不敵世界排名第2的中國「小石頭」林詩棟，衛冕失敗，仍收下1.5萬美元獎金及350分積分。

這也是小林繼新加坡大滿貫賽、曼谷球星挑戰賽之後，今年第三度在4強止步。

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世界排名14的林昀儒昨天凌晨在8強戰以3：2險勝世界排名第6的巴西名將卡德拉諾，賽後他也透露比賽前一天吃了紅燒牛肉米線，或許有帶給他好運，因為去年法蘭克福冠軍賽他就是吃了「幸運米線」才能一舉奪冠。

不過，「幸運米線」昨天並未再度帶給林昀儒好運，他過去4度和林詩棟交手還沒贏過，包括今年的澳門冠軍賽、亞錦賽和上一站蒙佩利爾冠軍賽都吞下敗仗。

這回再度交手，林昀儒前兩局都有機會拿下，但首局在化解兩個局點追到9：10時，正手發球搶攻掛網；第2局也化解1個局點後以11：10反超，可惜關鍵時刻招牌反手擰未能得手，連丟3分，第3、4局更被林詩棟打出一波跨局12：0的猛攻，苦吞對戰5連敗，反手極具殺傷力的林詩棟也成為小林前進洛杉磯奧運路上最大的一塊「石頭」。

林詩棟決賽將面對「瑞典內戰」莫雷加德、卡爾柏格的勝方。

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