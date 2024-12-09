冬盟》顏郁軒猛打賞 仍然不敵日職紅

台灣海洋隊顏郁軒演出3安猛打賞，一度率隊扳平戰局。 （中職提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕冬季聯盟台灣海洋隊顏郁軒昨大爆發，全場5度上壘、3安猛打賞，包括8局下陽春砲帶動3分大局，一度率隊扳平戰局，可惜台灣海洋9局上失守掉3分，最終仍以8：11敗給墊底的日職紅隊，兩隊僅有1場勝差。

台灣海洋一度扳平

9局失守敗給墊底

一壘手顏郁軒兩度在中職選秀落榜，2022年9月獲得台鋼雄鷹的自主培訓合約，至今尚未升上正式球員，今年首度參加冬盟展現打擊潛力，3日才對日職紅隊單場4安、貢獻4分打點，昨又對日職紅隊爆發，8局下棒打效力軟銀的星野恒太朗，成為繼冉承霖、豊暐後，台灣海洋第3位開轟的選手。

請繼續往下閱讀...

台鋼今年沒有守滿金手套和最佳九人門檻的一壘手，以王博玄的66場最多，其他由魔鷹、杜家明、郭阜林和吳念庭共同分擔，競爭激烈，顏郁軒雖然是今年台鋼二軍先發最多場的一壘手，仍在等待成為正式球員的機會。

台灣海洋昨推派味全龍2022年選秀第5指名的鄭亦軒，前5局僅掉1分，6局上遭遇大亂流，單局被海灌5分，總計5.1局掉4分。台灣海洋和日職紅隊都單場發生4次失誤，2隊團隊守備率都不到9成6，落居聯盟後段班。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法