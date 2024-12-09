12強賽沒隨隊 曾子祐心有所屬

台鋼公益棒球營前進彰化，曾子祐也出席指導小球員。 （記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／彰化報導〕台鋼雄鷹和彰化縣政府合作，昨舉辦公益棒球營，曾子祐、陳柏清、吳明鴻、葉保弟、江承諺和王博玄6位選手指導少棒、青少棒小球員。

台鋼狀元郎曾子祐，12強期間雖未入選，但台灣隊集訓期間，他曾一度被詢問是否隨隊練球，後因球團安排赴日職西武隊秋訓，曾子祐選擇赴日，他透露，在兩邊思考之下決定去日本。

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西武球員喊他新人王

至於在日本的所見所聞，曾子祐說：「台灣的秋訓主要可能是多接、多打，他們的訓練感覺比較像賽前練習，安排發球機練打，保持比賽感覺。」

在台鋼雄鷹球團買單機票安排下，曾子祐秋訓期間返台參加頒獎典禮，沒錯過生涯僅一次機會的新人王頒獎，一同入圍的隊友王博玄則笑說，早在半季時全隊就已向曾子祐道恭喜。曾子祐透露，西武隊選手也都知道他拿下新人王，守備練習時還會向他喊「新人王」或「吳桑（吳念庭）」。曾子祐笑說：「可能覺得我們長得很像吧。」

訓練期間，曾子祐也關注12強賽，對台灣隊長陳傑憲關鍵時刻抗壓開轟特別有印象。

想打經典賽資格賽

明年2月的經典賽資格賽，曾子祐表達參賽意願，他說：「一直都會想入選國家隊，特別是一級賽事，會是對自己的肯定，現在訓練有更想武裝好心情的感覺，如果入選資格賽的話，會盡力去打。」

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