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威力盃》威力盃今「桃東爭冠」 北市連霸失利

2024/12/09 05:30

台北市隊雖掛上鳳梨，仍無緣挑戰威力盃連霸。（記者倪婉君攝）台北市隊雖掛上鳳梨，仍無緣挑戰威力盃連霸。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天上午10點半進行冠軍戰，由累計6冠的桃園市迎戰3冠的台東縣，也是賽史第4度「桃東對決」。花蓮紅隊昨打至6局上仍以3：1領先，最後卻遭桃園市逆轉，無緣替地主隊爭取首次拚冠機會。

台東縣4棒杜凱恩昨轟出2分砲，助隊打進冠軍戰。 （記者倪婉君攝）台東縣4棒杜凱恩昨轟出2分砲，助隊打進冠軍戰。 （記者倪婉君攝）

扛地主壓力 花蓮紅遭逆轉

花蓮紅在8強戰以8：1擊敗台中市後，總教練楊振國就坦言身為地主隊壓力很大，「因為鄉親都在看我們的表現，我們達到4強的目標，接下來就是身為教練的目標(冠軍)。」4強戰面對桃園市，花蓮紅在對手首局上先馳得點後，下個半局隨即扳平，還在3局下又添2分，但6局上遭桃市單局攻下4分，3：5敗陣，只能和台北市爭奪季軍。

桃園市總教練唐安坦言，前5局打得很悶，一直提醒小朋友要把好球帶顧好，「對方先發投手滿聰明，一直在牽制，讓小朋友看到他抬腳以為要投球卻是牽制，專注度也沒有了。」不過花蓮紅隊長高聖韓6局上陷入無人出局滿壘危機，累計用90球投完6局失5分(責失2分)悲情吞敗。

杜凱恩2分砲 不到兩週5轟

另一場4強戰，台東縣以9：2擊敗尋求衛冕的台北市，第6度闖進冠軍戰。台東縣總教練王俊文表示，這次目標就是進4強，能一路打到冠軍戰的關鍵是凝聚力，「隊友打不好時，小朋友都會互相鼓勵。」

台東縣第4棒杜凱恩昨5局上轟出兩分砲，他上月27日才在U12亞洲少棒錦標賽對中國隊轟出兩分砲，返台後先在關懷盃轟出兩發全壘打，目前在威力盃又累計兩轟，不到兩週就轟出5發全壘打，威力驚人。

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