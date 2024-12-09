TPBL》龍頭之爭一面倒 國王打下夢想家

林書豪

（記者陳志曲攝）

大贏32分 刷新聯盟紀錄

沃許本

（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕原本被預期是一場勢均力敵的龍頭之爭，比賽卻意外地一面倒，新北國王昨展現旺盛火力，6人得分超過雙位數，最終以121：89輕取福爾摩沙夢想家，戰績6勝2負獨居聯盟龍頭，大贏32分也刷新聯盟最大勝分差紀錄。

林書緯

（記者陳志曲攝）

國王最近一次輸球就是在台中洲際迷你蛋不敵夢想家，昨在新莊主場寫意復仇，上半場打完領先18分，易籃後一度將分差擴大至42分，先發5人在第3節結束時得分都超過雙位數，沃許本拿下24分，林書緯挹注16分，李愷諺進帳14分、5籃板，林書豪11分、8助攻。

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6人得分雙位數 將迎魔鬼賽程

國王主帥萊恩指出，雖然這僅是兩隊本季第3次交手，不過近幾年包括季後賽已多次對決，彼此都相當熟悉，他肯定子弟兵在攻守兩端都表現亮眼，打出漂亮一仗。

國王週三將在東超賽事踢館澳門黑熊，近期是8天4戰的密集賽程，萊恩指出，會讓球員更專注在恢復與治療，訓練的強度不會拉得太高，將更強調走位或是透過影片訓練，「我們的目標是讓球員在比賽之間都可以恢復到百分之百。」

夢想家昨團隊命中率僅37.6%，出現17次失誤，馬建豪攻下全隊最高18分，他提到，團隊表現不夠強勢，尤其是防守端缺乏侵略性，他自責表示，自己只抓下1個籃板，沒能帶給球隊幫助。

夢想家先發控衛林俊吉拿下9分、4助攻，休賽季補強的蔣淯安前役對決老東家雲豹復出後又因腳踝扭傷高掛免戰牌，被問及小安狀況時，總教練皮爾曼表示，回歸必須視情況，唯一可以確定的是本週賽事不會上場。

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