TPBL》戰神「洋洋」得意 逼近前段班

戰神雷蒙恩首度先發，拿下13分。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台新戰神昨在滿血狀態下，上半場打完就取得32分領先，最後以95：74在客場打敗台啤雲豹豪取3連勝，生涯首度先發的混血狀元雷蒙恩繳出13分的全能表現。

開季一度陷入4連敗低潮的戰神，更換洋將陣容後目前看來效果不俗，擁有NBA資歷的33歲美籍後衛麥卡倫昨穿針引線，上半場就傳出9次助攻，締造聯盟新猷，全場貢獻19分、8籃板、13助攻，另一位新面孔艾力克拿下全隊最佳的23分、11籃板。

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雷蒙恩昨迎來生涯首次先發，他沒有辜負期待，除防守有功，也繳出13分、8籃板、5助攻成績單，他透露，賽前得知可以先發就相當興奮，也希望能完成教練設定的目標，就是努力防守，為球隊注入能量。

戰神賽後取代雲豹攀上聯盟第5位，逐漸往前段班靠攏，主帥許皓程指出，子弟兵此役攻防兩端都達到標準，不過第3節只拿下8分還是有待改進，希望球員能夠48分鐘都保持專注。

昨是雲豹近期9天5戰最後一場，這5戰還有2場打到延長賽，體力明顯受到影響，團隊命中率僅34.1%，高錦瑋與威廉斯各有18分進帳，克羅馬17分，丁冠皓頂替受傷的林信寬先發，16投2中僅拿6分。

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